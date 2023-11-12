Він вважає, що зараз Сполучені Штати є вразливими.

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл заявив, що припинення допомоги Україні стало б величезним кроком назад для Сполучених Штатів Америки та їхньої репутації лідера вільного світу.

В інтерв'ю Associated Press він назвав нинішній момент "часом унікальної вразливості Америки". "Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні", - сказав Макконнелл.

За його словами, відмова у наданні допомоги стане катастрофою не тільки для України, а й для Сполучених Штатів. "Для себе я все ще залишаюся республіканцем часів Рейгана. І я думаю, що це найкращий шлях для нас у майбутньому. Але подивіться, в нашій демократії це рішення приймають виборці", - додав він.

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Суперечки через допомогу Україні: що відомо

Адміністрація американського президента Джо Байдена пропонує виділити Україні близько 61 мільярди допомоги в пакеті, який об'єднає підтримку й Ізраїля та інших країн.

Тим часом новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонує проголосувати за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів.

Мітч МакКоннелл, попри позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

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