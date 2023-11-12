У Білому домі назвали цю пропозицію "несерйозною".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив план республіканців щодо фінансування уряду, спрямований на запобігання можливому припиненню роботи, пише Reuters.

Зазначається, що, на відміну від звичайних постійних резолюцій, або "CR", які фінансують федеральні агентства протягом певного періоду, захід, оголошений Джонсоном, фінансуватиме деякі частини уряду до 19 січня, а інші – до 2 лютого.

Водночас запропонований проект не містить жодного додаткового фінансування, такого як допомога Ізраїлю чи Україні.

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Зазначається однак, що цей проект наштовхнувся на опозицію з боку законодавців від обох партій у Конгресі.

Зокрема, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що ця пропозиція є "лише рецептом для більшого хаосу та нових шатдаунів та сказала, що "республіканці в Палаті представників витрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію".

Шатдаун у США

Як писав УНІАН, "шатдаун" – це тимчасове припинення роботи більшості державних установ США в умовах, коли розпочався новий фінансовий рік, а бюджет ще не був ухвалений.

Палата представників і Сенат мають узгодити механізм фінансування, який президент Джо Байден має підписати до 17 листопада, аби уникнути припинення роботи уряду.

1 жовтня США змогли уникнути шатдауну, коли Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет на 45 днів. Для України це стало проблемою через те, що заради ухвалення тимчасового бюджету з нього прибрали витрати на підтримку України.

11 листопада агентство Moody’s знизило прогноз по кредитному рейтингу США зі "стабільного" до "негативного", вказавши на великий бюджетний дефіцит, зниження доступності боргу і "вкорінену політичну поляризацію".

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