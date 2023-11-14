В України мало грошей і часу для війни, але в Конгресі США бажання продовжувати фінансувати боротьбу з Росією досягло нового мінімуму.

Україні в триваючому протистоянні з Росією не вистачає грошей і часу. Водночас інтерес Конгресу США до фінансування боротьби з російським вторгненням впав нижче, ніж будь-коли, пише Washington Post.

"Зростаюча конкуренція з боку інших пріоритетів національної безпеки, включаючи Ізраїль і південний кордон США, може стати похоронним дзвоном для продовження американської допомоги своєму союзнику", - пише видання.

У Конгресу є менше тижня, щоб виробити короткостроковий законопроект, покликаний запобігти призупиненню роботи уряду. І навіть тоді законодавцям, ймовірно, доведеться витратити наступні два місяці, намагаючись примирити глибокі розбіжності, щоб прийняти більші плани фінансування на наступний рік.

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Зростаюча перспектива того, що Конгрес на тлі цього хаосу просто не схвалить додаткову допомогу Україні, може мати серйозні геополітичні наслідки, підриваючи одну з центральних зовнішньополітичних цілей Байдена і підтверджуючи оптимізм Росії з приводу того, що рішучість заходу зазнає краху, зазначає видання.

Невизначеність у Конгресі спонукала Міністерство оборони ретельно "відміряти" кошти для допомоги Україні у сфері безпеки, яка станом на четвер становила близько 1 мільярда доларів. Останні пакети допомоги становили менше 200 мільйонів доларів США порівняно з попередніми поставками зброї, які становили 1 мільярд доларів або більше.

Україна також зіткнеться з величезним дефіцитом бюджету в розмірі 35 мільярдів доларів в наступному році, тільки третина якого, як очікується, буде покрита Європейським Союзом. Нездатність отримати додаткову економічну допомогу від США, ймовірно, змусить Україну скоротити величезну кількість державних службовців і служб, попередили американські чиновники.

Захисники України в обох партіях з усіх сил намагаються пов'язати кризи в Україні та Ізраїлі як частину більш широкої, екзистенціальної боротьби добра зі злом, демократій проти автократій, якій необхідно протистояти разом.

Але без чіткого розуміння потреб України та ролі Сполучених Штатів у забезпеченні її виживання вони побоюються, що "позиція американського народу зміниться", пише WP.

Допомога Україні від США - що відомо

Адміністрація американського президента Джо Байдена пропонує виділити Україні близько 61 мільярда допомоги в пакеті, який об'єднає підтримку Ізраїлю та інших країн.

Тим часом новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонує проголосувати за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів.

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що без затвердження нового пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Він також заявив, що нестача фінансування з боку США вже вплинула на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росія

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