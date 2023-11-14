Для забезпечення стабільної підтримки необхідно якомога швидше схвалити новий масштабний пакет допомоги Україні.

Без затвердження нового пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

Про це оголосив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає "Укрінформ".

"Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься", - заявив Салліван.

За його словами, Конгрес США має ухвалити запит президента Байдена, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також посилення кордону. У цьому запиті Білий дім детально описав "все, що потрібно зокрема для України і якомога скоріше. Уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

За його словами, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону".

Суперечки через допомогу Україні: що відомо

Адміністрація американського президента Джо Байдена пропонує виділити Україні близько 61 мільярди допомоги в пакеті, який об'єднає підтримку й Ізраїля та інших країн.

Тим часом новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонує проголосувати за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів.

Мітч МакКоннелл, попри позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

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