В адміністрації Байдена зауважують, що ефективна допомога повинна підкріплюватися

Конгрес США повинен якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує "Європейська правда".

За словами радника Байдена, брак фінансування з боку США вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії. Хоча Вашингтон наразі все ще здатен надавати військову допомогу, про яку просить Київ, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки.

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"Вікно (можливостей – УНІАН) для нас закривається… Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися", - заявив Салліван.

Що передувало

Раніше Салліван заявив, що без затвердження нового пакету допомоги Україні в Конгресі можливості США зменшуються. За його словами, Конгрес США має ухвалити запит президента Байдена, який включає допомогу Україні й Ізраїлю, якомога швидше, оскільки це прямо впливає на національні інтереси США.

Адміністрація американського президента Джо Байдена пропонує виділити Україні близько 61 мільярди допомоги в пакеті, який об'єднає підтримку й Ізраїля та інших країн.

Тим часом новий спікер Палати Представників Конгресу Майк Джонсон пропонує проголосувати за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів.

Мітч МакКоннелл, попри позицію республіканців, виступав за виділення допомоги і Україні, і Ізраїлю в одному великому пакеті.

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