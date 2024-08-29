Вона розкрила плани Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок звинуватила Путіна у підготовці до ведення нової "холодної війни" проти України.

Вона нагадала, що останнім часом критична інфраструктура країни потерпає від масованих російських обстрілів. "З метою заморозити людей взимку до смерті, Путін прагне до ще більш масштабної холодної війни, ніж у попередні роки", - додала вона.

Бербок вважає, що Європейських союз має надати Україні новий "захисний щит". Берлін планує до кінця року передати українському війську ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні танки Gepard. "Протиповітряна оборона все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів в Україні", - додала міністр.

Відео дня

Допомога від Німеччини

Нещодавно з'явилося інформація про те, що німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер не буде приймати нові запити на допомогу Україні. Цю новину жорстко розкритикували представники різних політичних партій країни.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером канцлер Олаф Шольц запевнив, що країна продовжить допомагати Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: