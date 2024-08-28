Змінювати свою стратегію щодо підтримки України союзники поки що не планують.

Підтримка України з боку Німеччини та Великої Британії залишається "непохитною". Про це заявили британський прем’єр Кейр Стармер і німецький канцлер Олаф Шольц на спільній прес-конференції в Берліні.

Стармер зазначив, що Україна бореться не лише за захист від російської агресії, але й "за всіх людей у ​​Європі".

Шольц теж запевнив, що обидві країни продовжуватимуть надавати "фінансову, економічну, політичну та військову підтримку" "до тих пір, поки це буде необхідно".

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Разом з тим Стармер підтвердив, що Україна залишається обмеженою у застосуванні наданої зброї для ударів по РФ.

"Я не збираюся вдаватися в тактичні питання щодо використання зброї з дуже очевидних причин, але ніяких нових рішень прийнято не було", - сказав Стармер.

Своєю чергою Шольц заперечив, що Німеччина може змінити свою думку щодо поставки нових озброєнь, таких як ракети "Туарус".

"Що стосується поставок зброї, то ніяких нових рішень з боку Німеччини немає", - сказав він.

Проблеми з німецькою допомогою Україні

Як писав УНІАН, на тлі внутрішньополітичної кризи в Німеччині уряд Шольца вирішив боротися за симпатії виборців шляхом бюджетної економії. Тож з-поміж іншого в Берліні вирішили радикально скоротити витрати на військову допомогу Україні.

Зокрема цього року припинено фінансування усіх позапланових екстрених витрат на зброю для України, а з наступного року почнуть радикально скорочувати і планові витрати.

Разом з тим Олаф Шольц намагається вдавати, що жодного скорочення підтримки не відбувається. Буцімто поставки просто фінансуватимуть з іншого джерела – за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Однак цей механізм досі не запрацював, і є сумніви, що запрацює.

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