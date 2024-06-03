Гроші мали піти на відновлення інфраструктури України.

Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 5 млрд швейцарських франків (5,58 млрд доларів США). Причиною цього стало те, що план порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні, пише Reuters.

28 голосами "проти" і 15 "за" законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав також 10,1 млрд франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії.

"Поразка плану була широко очікуваною протягом останніх тижнів, особливо проти нього виступали праві законодавці. Вони стверджували, що пакет порушує положення так званого "боргового гальма" у Швейцарії, і відхилили його за два тижні до того, як швейцарський уряд мав провести саміт високого рівня, спрямований на сприяння встановленню миру в Україні", - зазначили у Reuters. Відео дня

Журналісти додали, що пакет, який було підтримано окремим парламентським комітетом у квітні, хотіли надати як "надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії" та "мир у Європі", через війну РФ проти України.

У виданні нагадали, що Захід вимагає від Швейцарії робити більше для допомоги Україні, попри те, що праві націоналістичні депутати наполягають на тому, аби країна залишалася лише нейтральною. Зазначається, що така допомога Україні мала б бути спрямована на підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури країни.

Швейцарія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно у Швейцарії схвалили висилку російських шпигунів напередодні саміту миру. У парламенті країни 32 голосами "за" та 9 "проти" законодавці верхньої палати підтримали пропозицію "систематично висилати російських та інших іноземних шпигунів", яку підтримала президент Віола Амхерд у своєму зверненні до парламенту.

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки і захищає себе", - наголосила глава держави.

Також повідомлялось, що саміт миру у Швейцарії може стати мішенню для російських хакерів.

"Росія, яку не запросили на захід у Бургенштоку 15-16 червня, найімовірніше, буде шукати способи зірвати зустріч, повідомила швейцарська газета з посиланням на IT-експертів і співробітників Федерального управління кібербезпеки Швейцарії, яких вона не назвала", - ідеться в повідомленні Bloomberg.

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