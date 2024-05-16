Швейцарія планує скасувати експортні обмеження у "виняткових обставинах".

Уряд Швейцарії хоче мати можливість обійти жорсткий нейтралітет країни і розширити експорт зброї. При цьому, як пише Bloomberg, країна планує зберегти заборону на військові поставки в Україну.

Як пише видання, Швейцарія забороняє продаж зброї країнам, які перебувають у стані війни, якщо вони не беруть участі в бойових діях під егідою ООН. Через це швейцарські виробники зброї зазнали збитків навіть на тлі глобального оборонного буму - у 2023 році їхні закордонні продажі впали на 27%, до 697 мільйонів франків (770 мільйонів доларів).

Однак згідно з новою ініціативою уряду, Швейцарія зможе скасувати експортні обмеження за "виняткових обставин" протягом обмеженого часу, якщо це відповідатиме "інтересам зовнішньої політики або національної безпеки".

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Зазначається, що законодавці вимагають більшої гнучкості для підтримки швейцарської збройової промисловості, яка відіграє ключову роль у традиціях нейтралітету та самооборони країни.

"При цьому уряд уже заявив, що не використовуватиме виняток для дозволу поставок до Києва. Раніше Швейцарія заборонила Німеччині, Іспанії та Данії постачати свою зброю в Україну", - пише Bloomberg.

Зазначається, що близько трьох чвертей швейцарського експорту зброї йде в Європу. За даними уряду, Німеччина на сьогоднішній день є найбільшим ринком: у 2023 році обсяг закупівель складе майже 170 мільйонів франків.

У Швейцарії відбудеться український саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, на нього запросять представників понад 100 країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в межах саміту миру Україна планує порушити три головні питання, одним із яких є обмін полоненими "всіх на всіх" і повернення українських дітей, а також енергетична безпека і питання вільного судноплавства.

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