У країні хочуть показати "нульову толерантність" до шпигунства.

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо посилення заходів про висилку шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення великого саміту, що спрямований на прокладання шляху до миру в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в понеділок 32 голосами "за" та 9 "проти" законодавці верхньої палати підтримали пропозицію "систематично висилати російських та інших іноземних шпигунів", яку підтримала президент Віола Амхерд у своєму зверненні до парламенту.

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки і захищає себе", - зауважила Амхерд. Відео дня

За її словами, уряд планує послідовно висилати офіцерів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої країни. Також вона підкреслила, що це не призведе до автоматичного прийняття рішень.

Своєю чергою депутат від лівоцентристських соціал-демократів, одна з прихильниць цього саміту Франциска Рот наголосила, що нейтральна Швейцарія є "магнітом" для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій.

Вона пояснила, що особливо це стосується російських шпигунів, стверджуючи, що Швейцарія має показати "нульову толерантність" до шпигунства. Рот додала, що пропозиція повинна слугувати для зміцнення механізмів контролю та висилки шпигунів.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

У Швейцарії 15-16 червня відбудеться саміт миру біля центрального міста Люцерн. У країні сподіваються, що це допоможе прокласти шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну. Відомо, що Росію досі не було запрошено. Швейцарія виправдовує це тим, що РФ неодноразово заявляла, що її не цікавить участь у цій події.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу Глобальному Саміту миру, в якому має взяти участь не менше 90 країн світу.

"Я вважаю, що якщо ти хочеш миру - ти будеш там і будеш говорити. Навіть, якщо ти з чимось не погоджуєшся, ти приїжджаєш на саміт. А якщо ти хочеш війни, ти будеш приїжджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія. Щоб ви знали, Путін дуже боїться Саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І є лідери, які досі ще не висловились", - підкреслив глава держави.

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