На думку політика, США мають кинути всі сили на підготовку до війни з Китаєм.

Заступник очільника Пентагона з політичних питань Елбрідж Колбі, який прагне переорієнтувати армію Сполучених Штатів Америки на протидію Китаю, вже має розбіжності з частиною Республіканської партії.

Як пише The Wall Street Journal, саме Колбі подав міністру оборони Піту Гегсету доповідну записку із баченням того, як запити України на американське озброєння можуть ще більше виснажити й без того обмежені запаси Пентагону. Документ не містив конкретних рекомендацій, однак міг вплинути на рішення призупинити поставки певних видів зброї українській армії.

На думку прихильників автора меморандуму, цей епізод свідчить про його прагнення втілити давні зобов’язання США щодо зміцнення військової присутності у західній частині Тихоокеанського регіону. Утім, ситуація також демонструє суперечливі виклики для нової адміністрації, яка паралельно з постачанням зброї Україні вже на початку свого терміну розпочала масштабні військові дії проти Ірану та хуситів на Близькому Сході.

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"Колбі дуже глибоко замислився над тим, як Сполучені Штати можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів. Багато політиків відмовилися прийняти цю реальність", - каже ексрадник Гегсета Ден Колдуелл.

Політик закликає обмежити американські зобов'язання поза межами Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб звільнити ресурси для ефективного протистояння Пекіну. Такий підхід відрізняє його як від "стримувачів", які пропонують широке згортання участі США в міжнародних справах, так і від традиційних республіканських "яструбів", які підтримують активну зовнішню політику по всьому світу.

Його заклики до скорочення глобальних зобов’язань, зокрема в таких регіонах як Близький Схід чи Східна Європа, викликали розбіжності з республіканцями. Як зазначає Метью Креніг з Атлантичної ради - колишній радник президентських кампаній Мітта Ромні та Марко Рубіо - протягом останніх років "пріоритизатори" наполягали, що США не мають ані завдавати ударів по Ірану, ані продовжувати підтримку України, оскільки всі ресурси слід готувати до можливого конфлікту з Китаєм.

Водночас, президент Дональд Трамп дотримується іншої позиції: під гаслом "Америка понад усе" він підтримує постійну і активну присутність США у кількох ключових регіонах світу, вважаючи це необхідною умовою американського лідерства.

США призупиняли допомогу Україні

Як відомо, у червні американська адміністрація тимчасово призупинила постачання деяких видів озброєнь Україні, включаючи боєприпаси до артилерії та систем HIMARS.

Причиною назвали внутрішні консультації у Пентагоні щодо виснаження власних запасів і потреби перерозподілу ресурсів на інші театри військових дій.

Західні ЗМІ повідомили, що одним з аналітичних документів, що частково вплинув на рішення, став меморандум заступника міністра оборони Елбріджа Колбі, який описав ризики надмірного навантаження на арсенали США.

На початку липня президент Дональд Трамп ухвалив рішення відновити допомогу Україні. Це сталося після посилення масованих обстрілів України, чергової відмови Путіна припинити вогонь, тиску з боку союзників та внутрішньої критики у Конгресі.

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