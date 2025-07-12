В Пентагоні, схоже, вкрай заанепокоєні ситуацією в Південно-Східній Азії, де Китай поводиться усе більш нахабно.

На тлі очевидної підготовки Китаю до повномасштабної війни проти Тайваню і США Пентагон намагається з’ясувати у своїх союзників в регіоні, чи готові вони вступити у цю війну, коли вона спалахне. Про це пише Financial Times (FT).

За словами п’яти поінформованих осіб, з якими поговорили журналісти, протягом останніх місяців заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час особистих зустрічей з австралійськими та японськими колегами намагався з’ясувати у них, яку роль Австралія та Японія готові відігравати у разі початку війни за Тайвань між Китаєм і США.

Як зазначає FT, розмови про необхідність стримування Китаю і збільшення витрат на оборону країнами регіону ведуться давно, але вимога до союзників взяти на себе конкретні зобов'язання у випадку реальної війни за Тайвань – це щось зовсім нове в американській зовнішній політиці.

Відео дня

"Це прохання застало Токіо та Канберру зненацька, оскільки самі США не надають Тайваню залізних гарантій", – сказав один зі співрозмовників FT.

Видання зазначає, що Вашингтон десятиліттями тримався політики "стратегічної невизначеності", згідно з якою американці не повідомляють, чи готові вони захищати Тайвань силою зброї у разі китайського вторгнення.

"Дуже важко отримати від союзників конкретні пояснення щодо того, що вони робитимуть у випадку конфлікту на Тайвані, якщо вони не знають ані контексту сценарію, ані реакції самої Америки. Президент Трамп не зобов’язався захищати Тайвань, тому нереалістично, щоб США наполягали на чітких зобов’язаннях з боку інших країн", – пояснює американський експерт з питань Азії Зак Купер.

Саме тому, як розповів один з інсайдерів, представники Японії та Австралії "колективно здивувалися" таким вимогам, почутим від американців.

Ситуація довкола Тайваню

Як писав УНІАН, аналітики повідомляють про системні приготування Китаю до вторгнення на Тайвань. Наприклад, китайці створюють цілу армаду паромів та десантних кораблів, які не потрібні для оборони материкової території Китаю, але будуть дуже потрібні для висадки масштабного морську десанту, наприклад, на Тайвані. І це лише один з багатьох прикладів такої підготовки.

Тайваньці теж готуються до війни і зокрема розробляють засобі нейтралізації десантного потенціалу КНР. Наприклад, вони активно втілюють у себе український досвід використання морських дронів-камікадзе для оборони прибережних вод.

Нещодавно головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро висловив занепокоєння, що Китай може здійснити спробу вторгнення на Тайвань вже у 2027 році.

Цікаво, що самі тайваньці прямо намагаються втовкмачити американцям, що найкращий спосіб стримати Китай - це допомогти Україні відбити російське вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: