Зазначається, що деякі законодавчі акти вже були схвалені верхньою палатою Конгресу США.

Сенат США розгляне підтриманий Палатою представників законопроект про військову та фінансову допомогу Україні у вівторок, 23 квітня 2024 року.

Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, пише Independent. Окрім законопроекту про підтримку для України, очікується схвалення ще двох законопроектів про допомогу іноземним державам – Ізраїлю та Тайваню.

Зазначається, що д еякі законодавчі акти вже були схвалені верхньою палатою Конгресу США. Це зробило шлях документу до президентського столу, де його має підписати Джо Байден, "доволі простим".

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Допомога США Україні: що передувало

У суботу, 20 квітня 2024 року, Палата представників США проголосувала за схвалення допомоги Україні – з американського бюджету на це виділять 60,84 мільярда доларів. Ці кошти розподілять за кількома напрямками.

Тепер очікується розгляд законопроекту у Сенаті США. У разі його схвалення останнім етапом буде передача документу на підпис президентові США Джо Байдену.

Американський лідер вже відреагував на схвалення законопроектів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше розглянути їх і надіслати на підпис у Білий дім.

На голосування в Палаті представників відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, цей законопроект допоможе зберегти тисячі життів "і зробить обидва наші народи сильнішими".

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", – заявив він.

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