Обговорення законопроекту може тривати до 30 годин.

У Сенаті США завершилося процедурне голосування щодо законопроекту про допомогу Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Законопроєкт отримав 80 голосів "за" і 19 "проти". Після цього почнеться обговорення, воно може тривати до 30 годин.

Посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що Сенат підтримав пропозицію лідера демократів Ч. Шумера щодо припинення дебатів по суті законопроєкту про пакет міжнародної допомоги США, який включає Україну.

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"Рішення підтримали 80 сенаторів (при необхідних 60), проти проголосувало 19. Це рішення розпочинає 30-годинний період виступів сенаторів, в якому один сенатор може виступати до 1 години. Фактична тривалість філібастера залежатиме від кількості сенаторів, які братимуть у ньому участь. Це відкриє можливість для фінального голосування за законопроєкт", – наголосила вона.

Наголосимо, що для схвалення законопроекту Сенатом необхідно мінімум 50 голосів.

Розгляд допомоги Україні у Сенаті: що передувало

Як відомо, 23 квітня Сенат США має розглянути законопроект про фінансову та військову допомогу Україні.

Проте кілька годин тому стало відомо, що Сенат відклав голосування щодо пакету підтримки іноземних держав. Причиною стало невдоволення республіканців тим фактом, що вони не можуть запропонувати свої поправки до цих документів.

Згодом посол України у США Оксана Маркарова заявила, що енат відхилив пропозицію сенаторів Б. Сандерса (незалежний) та М. Лі (республіканець) щодо припинення розгляду пропозиції лідера демократів Ч.Шумера щодо закриття для поправок законопроекту про пакет міжнародної допомоги США.

"Рішення підтримали 48 сенаторів, проти проголосували 50 сенаторів. У разі успіху, процедура розгляду пакету міжнародної допомоги могла б значно затягнутися у часі з огляду на необхідність обговорення і голосування за всі окремі поправки сенаторів. Одразу після завершення голосування, Лідер демократів Ч.Шумер вніс пропозицію про припинення дебатів по суті законопроекту", – розповіла Маркарова.

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