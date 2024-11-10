Чернєв зауважив, що досі не використано всі 60 млрд доларів, які схвалив навесні Конгрес.

Тих 6 мільярдів доларів, які США готуються надати в якості допомоги до кінця каденції чинного президента Джо Байдена, Україні має вистачити на період до інавгурації Дональда Трампа. Таку заяву зробив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки Єгор Чернєв.

"Але разом з тим, ми розуміємо, що це 2024 рік та частина 2025-го. Це бюджет, який був закладений на 2024 рік. На 2025-й, я думаю, нам не варто сподіватися на якийсь великий пакет, який буде проголосовано", – сказав він в етері телемарафону.

За словами Чернєва, зараз Україна намагається в усіх програмах для закупівлі озброєння за кордоном "розширити окремо по кожній статті і збільшити через знайомих конгресменів оці цифри, які можуть бути надані Україні".

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"Це ми говоримо про військову допомогу. Якщо ми говоримо про фінансову допомогу, я думаю, що не варто очікувати, що буде цього разу пряма фінансова допомога нашому бюджету. Про це вже говорили неодноразово багато республіканців. Це може бути надано як кредит. Для нас підходить, головне – щоб були гроші. Знову ж таки, ми навіть не використали ті 60 млрд для України, які були проголосовані [Конгресом США навесні]", – додав він.

Імовірність того, що буде проголосовано скасування надання Україні допомоги на залишок проголосованої раніше суми, мала. Але вона все одно існує, каже Чернєв.

"Хоча, я думаю, 99%, що воно залишиться і буде використано Україною", – резюмував нардеп.

Допомога США Україні: ви могли це пропустити

WSJ повідомляє, що Сполучені Штати Америки відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Цей запас має закрити потреби України в засобах ППО до кінця цього року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американським оборонним підрядникам дозволили працювати в Україні для обслуговування та ремонту зброї, поставленої Пентагоном. До систем озброєння, які обслуговуватимуть підрядники зі США, належать винищувачі F-16 і системи протиповітряної оборони Patriot.

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