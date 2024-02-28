Втрата Авдіївки сталася через нестачу боєприпасів, сказав Кірбі.

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою".

"Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони приймають дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти і чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються набої... Тож ситуація дуже жахлива", - сказав він журналістам на брифінгу, пише The Hill.

За його словами, не можна поставити "часовий штамп" і сказати, що певного дня Україна може програти війну, однак її армія почала втрачати територію через російську навалу.

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"Ми потребуємо її (допомоги Україні - УНІАН) зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку через - буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", - додав Кірбі.

Затримка допомоги від США: останні новини

Нагадаємо, що через розбіжності між республіканцями і демократами вже декілька місяців Сполучені Штати не можуть схвалити надання додаткової допомоги Україні.

Вчора американський президент Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу. Він заявив про жахливі для України наслідки в разі їхньої бездіяльності, а також закликав їх схвалити фінансування уряду.

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