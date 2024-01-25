На зустрічі послів ЄС угорська сторона повідомила, що не буде заважати досягненню консенсусу.

Угорщина відмовиться від заперечень стосовно створення спеціального фонду військової підтримки України з річним бюджетом на 5 млрд євро, що має відкрити шлях до угоди з модернізації механізму Європейського фонду миру, покликаного стабільно постачати озброєння Києву.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. На зустрічі послів Європейського Союзу у середу, 24 січня, угорська сторона повідомила, що не буде заважати досягненню консенсусу, коли, водночас, угода щодо більш ширшого пакету фінансової допомоги на суму 50 млрд євро залишається нереалізованою.

Створення нового фонду набуло термінового характеру, оскільки в ЄС відстають від графіків щодо обіцяного надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів до березня, а фінансування з боку США залишається заблокованим у Конгресі. Крім того, у той же час, виробництво у Росії перевищує країни Заходу і вона отримала близько 1 мільйона снарядів від Північної Кореї.

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Рішення Угорщини означатиме зміну її позиції, оскільки раніше вона виступала проти оновлення Європейського фонду миру, через який здійснюються відшкодування країнам-членам після відправлення зброї в Україну. Це також збігається зі зростанням тиску на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції до НАТО.

Угорщина також блокує виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру на зброю для України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна можливі підтримає виділення цих коштів після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня.

Фонд ЄС для закупівлі зброї Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі пропонують створити спецфонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік на наступні чотири роки (загальна сума має становити 20 млрд євро).

У серпні 2023 року віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловлював сподівання, що узгодження цього фонду на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на озброєння відбудеться до кінця року.

Водночас Угорщина продовжує блокувати схвалення восьмого траншу в рамках Європейського фонду на суму 500 млн євро для закупівлі зброї для України. Це рішення не вдається схвалити ще з весни поточного року.

У грудні 2023 року видання Euractiv повідомило, що в Європейському Союзі поки не можуть узгодити створення "спецфонду". За даними журналістів, дві країни розглядають можливість потенційного реформування Європейського фонду миру.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що країни ЄС, включаючи Німеччину та Францію, дедалі частіше звинувачують одна одну в тому, що вони не надали Україні достатньо зброї.

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