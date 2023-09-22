Вже витрачено третину передбаченої до 2027 року суми.

Наразі Федеративна Республіка Німеччина перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягами наданої Україні військової допомоги.

Як пише Der Spiegel з посиланням на звіт німецького уряду, військова допомога, надана Україні з початку російського вторгнення, коштувала Німеччині близько 5,2 млрд євро.

У 2022 фінансовому році Міноборони Німеччини витратило близько 1,63 млрд євро на підтримку України "військовими матеріалами у рамках матеріальних пожертв або поставок від промисловості".

Відео дня

"Поки що на ці послуги в 2023 фінансовому році було витрачено близько 2,886 млрд євро", – йдеться в звіті.

Сума допомоги включає витрати на компенсацію переданих матеріалів. Крім того, було передано "військові матеріали на суму близько 620 мільйонів євро", а також надано "загальні послуги підтримки, такі як адміністративна допомога, транспортування поранених, навчання тощо на суму близько 55 мільйонів євро".

В липні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, виходячи з попередніх рішень, до 2027 року на поставки зброї в Україну буде витрачено загалом до 17 мільярдів євро. Тож наразі витрачено понад третину оголошеної суми.

Військова допомога Україні від Німеччини - останні новини

Цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро. Перш за все, він міститиме боєприпаси.

Україна також просить Німеччину передати крилаті ракети великої дальності Taurus.

Пісторіус стверджує, що його країна не відмовляється передавати Україні ці ракети, але не готова зробити це зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: