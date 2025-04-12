Міністр оборони Нідерландів зауважив, що на фронті бої стали інтенсивнішими за будь-коли.

Україні для посилення можливості стримування Росії навіть після закінчення війни потрібна буде підтримка Євросоюзу. Таку заяву в інтерв'ю Радіо Свобода зробив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Він підкреслив, що європейські країни хочуть надати Україні підтримку просто зараз на тлі того, що бої на фронті стали інтенсивнішими за будь-коли.

"І навіть після припинення боїв Україна потребуватиме нашої підтримки, щоб посилити свої можливості для стримування Росії. Тобто, незалежно від того, що буде за столом переговорів, ми повинні продовжувати підтримку України", - підкреслив він.

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За словами міністра, Нідерланди оголосили про виділення 3,5 мільярди доларів для України на наступний рік на тлі невизначеності щодо подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Брекельманс додав, що його країна хоче витратити з тих коштів два мільярди ще цього року, щоб прискорити процес надання допомоги.

Допомога від Нідерландів Україні - інші заяви Брекельманса

Як писав УНІАН, раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що його країна дає 150 мільйонів євро на I-Hawk для України в рамках посилення протиповітряної оборони.

Також він назвав головну умову для введення європейських військ в Україну. За словами Брекельманса, миротворчі сили будуть відправлені в країну після досягнення режиму припинення вогню.

Очільник оборонного відомства Нідерландів пояснив, що країни-члени "коаліції охочих" ще не узгодили деталі й оцінюють різні сценарії розвитку ситуації.

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