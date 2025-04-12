Брекельманс стверджує, що остаточне рішення буде ухвалене з урахуванням розвитку ситуації.

Введення європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ідея полягає в тому, щоб місія могла розпочатися після припинення вогню або після мирної угоди", - зазначив міністр.

Брекельманс заявив, що наразі країни-учасниці "коаліції охочих" обговорюють різні сценарії запуску такої місії. Він стверджує, що деталі ще не узгоджені, а остаточне рішення буде ухвалене з урахуванням розвитку ситуації.

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"Ми не знаємо, як пройдуть переговори: чи буде спочатку припинення вогню, а потім мирна угода, чи вони будуть одночасно. Це все невідомо. Ми маємо думати про різні сценарії", - зазначив міністр.

За словами Брекельманса, ці моменти планують "чітко узгодити" протягом найближчих тижнів, і триває інтенсивна підготовча робота. Він додав:

"Терміновість пов’язана з тим, що ніхто не знає, як підуть мирні переговори: вони можуть тривати довго, а можуть раптово принести прорив. І тоді ми повинні бути готові, щоб Європа відіграла свою роль".

Миротворці в Україні - останні новини

Раніше верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Європейського Союзу Кая Каллас сказала, що останні переговори "коаліції охочих" не змогли представити чітких планів щодо того, як саме працюватиме миротворча операція в Україні.

Також повідомлялося, що країни-учасниці не можуть визначитися з двома критичними питаннями миротворчої місії в Україні - можливою чисельністю військ і термінами їх створення.

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