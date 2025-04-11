Каллас зазначила, що розмір європейської допомоги Києву цьогоріч перевищує минулорічний рівень, однак слід робити ще більше.

Європейські країни з початку року виділили вже понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні. Про це сказала глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас перед початком засідання групи "Рамштайн", повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що розмір європейської допомоги Києву цьогоріч перевищує минулорічний рівень, однак слід робити ще більше.

"Обіцянки надходять щодня. Бачимо кроки держав-членів. Слід посилити підтримку України, про це й зустріч", - сказала вона.

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Каллас також наголосила, що потрібно посилювати тиск на Росію.

"Минуло вже чотири тижні після того, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню, але ми не бачимо позитиву від російської сторони. Тому нам дійсно потрібно тиснути на Росію", - зазначила Каллас.

Засідання "Рамштайн" - останні новини

Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони - "Рамштайн" за участю 50 країн.

Велика Британія спільно з Норвегією на зустрічі вже анонсували виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 450 млн фунтів (близько $585 млн). Ці гроші підуть на випуск сотень тисяч дронів, протитанкових мін і радіолокаційних систем, а 160 млн буде виділено на ремонт і утримання техніки, яку Британія раніше поставила Україні.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи наземного захисту IRIS-T і 30 ракет для систем ППО Patriot.

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