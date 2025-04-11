Країна відгукнулася на заклик Зеленського.

Нідерланди виділять ще 150 мільйонів на євро на посилення протиповітряної оборони України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Про це у мікроблозі X повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він нагадав, що після нових масованих російських обстрілів президент України Володимир Зеленський попросив у партнерів більше коштів на захист свого неба:

"Саме тому я оголошую про виділення ще 150 мільйонів євро на протиповітряну оборону (система I-Hawk). Ми також постачаємо винищувачі F-16 і критичний елемент системи Patriot. Ми продовжуємо підтримувати Україну, щоб рятувати життя".

Засідання "Рамштайн"

Як відомо, ​сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося 27-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Вперше зустріч пройшла під спільним головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

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Під час засідання країни-учасниці погодили надання Україні додаткової військової допомоги на суму понад 21 мільярд євро. Це рекордна сума, спрямована на посилення обороноздатності країни.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників засідання, наголосив на критичній потребі в системах протиповітряної оборони для захисту українського неба.

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