Папа Римський Франциск закликав Іран та Ізраїль до миру та уникнення насильницького протистояння.
Як пише Sky News, під час промови на площі Святого Петра у Ватикані Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити "спіраль насильства", яка ризикує втягнути Близький Схід у конфлікт.
"Досить війни, досить атак, досить насильства. Так - діалогу, так - миру", - сказав він паломникам.
Напад Ірану на Ізраїль
Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.
Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.