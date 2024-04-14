Він закликав розвивати зусилля щодо встановлення миру між країнами.

Папа Римський Франциск закликав Іран та Ізраїль до миру та уникнення насильницького протистояння.

Як пише Sky News, під час промови на площі Святого Петра у Ватикані Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити "спіраль насильства", яка ризикує втягнути Близький Схід у конфлікт.

"Досить війни, досить атак, досить насильства. Так - діалогу, так - миру", - сказав він паломникам.

Напад Ірану на Ізраїль

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

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