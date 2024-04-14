Ізраїль не мав шансу не відповісти на атаки Ірану ракетами та безпілотниками.

Світ стоїть на межі тотальної війни. Ізраїль не мав іншого вибору, окрім як відповісти на атаки Ірану.

Про це пише колумніст The Telegraph Річард Кемп, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) близько 23:00 попередила про запуск щонайменше 100 безпілотників. Також були запущені балістичні ракети.

Ізраїль очікує ударів з боку Ірану після авіаудару 1 квітня, під час якого загинули командири іранського Корпусу вартових Ісламської революції в Дамаску. Відтоді виникли певні побоювання, але повсякденне життя продовжувалося майже у звичайному режимі, хоча ввечері 13 квітня ЦАХАЛ оновив інструкції для населення щодо запобіжних заходів, яких вони повинні вживати.

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ЦАХАЛ протягом останніх 10 днів посилює протиповітряну оборону, включно із залученням спеціалізованих резервістів. Ізраїль має найкращий у світі протиракетний захист, і він докладе всіх зусиль, щоб знищити всі ракети та БПЛА, перш ніж вони досягнуть повітряного простору Ізраїлю. Однак цього буде непросто досягти, оскільки великі зграї безпілотних літальних апаратів або передують, або слідують за ракетами.

Командувач силами США на Близькому Сході останніми днями перебував в Ізраїлі, координуючи дії з ЦАХАЛом. Сили США допомагатимуть Ізраїлю в перехопленні безпілотників, зокрема за допомогою бортових систем раннього попередження. Інші союзники Ізраїлю також можуть надати підтримку, зокрема Велика Британія та Франція.

Існує також значна загроза з боку Лівану. Хезболла має приблизно 150 000 ракет і снарядів. Вони обстрілювали ізраїльський кордон ракетами та безпілотниками майже щодня після атаки ХАМАС 7 жовтня. Цілком можливо, що Хезболла може розпочати інтенсивний обстріл одночасно з прибуттям зброї з Ірану.

Ізраїль готувався

Ізраїль не матиме іншого вибору, як відповісти на цей напад Ірану, як це зробить кожна країна. ЦАХАЛ, звичайно, також готувався до цього, можливо, завдаючи ударів по військових цілях в Ірані та інших країнах, звідки запускаються ракети чи безпілотники.

Оскільки США намагалися запобігти нападу Ірану на Ізраїль шляхом інтенсивних дипломатичних зусиль, адміністрація Байдена, ймовірно, намагатиметься тиснути на Ізраїль, щоб обмежити свою відплату, іншими словами, знизити ескалацію. Однак, навіть якщо цією атакою буде завдано шкоди, Ізраїль повинен завдати потужного удару у відповідь – можливо, навіть більшою силою, щоб стримати подальші атаки.

Хоча бойові дії безпосередньо з Іраном навряд чи розширяться за межі повітряних атак і, можливо, військово-морського конфлікту, великий напад Хезболли цілком може призвести до повної війни в Лівані.

"Це не просто конфлікт між Ізраїлем і палестинцями. Війна в Газі була ініційована ХАМАС та Ісламським Джихадом, двома посередниками Ірану, і з самого початку до них приєдналися у формі нападів на Ізраїль посередники Тегерана в Лівані, Сирії, Ємені, Іраку та на Західному березі. Аятоли заявляли про свій намір знищити єврейську державу протягом багатьох років і створили проксі-"вогняне кільце" навколо Ізраїлю, щоб досягти цього, а також працювали над програмою створення ядерної зброї", - пише Кемп.

Попри розвиток цього конфлікту, союзники Ізраїлю, включаючи США та Велику Британію, повинні зробити все необхідне, щоб рішуче підтримувати Ізраїль, якщо необхідно, за допомогою військових дій. Кемп наголошує, якщо цього не зробити, збільшиться перспектива ескалації конфлікту в регіоні.

Напад Ірану на Ізраїль

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

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