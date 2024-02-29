За словами Андрія Юсова, "це все повторення вже відомих тез із паралельної реальності фантастичного світу Путіна".

Що у відомого своїми неадекватними погрозами Заходу колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва в соцмережах, те тепер у нинішнього глави РФ Володимира Путіна на язиці. Так прокоментував NV двогодинний виступ Путіна перед Федеральними зборами РФ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, нічого нового в цьому зверненні ні росіяни, ні Україна, ні світ не почули.

"Це дуже довга і нудна промова старіючого диктатора. І чим старше він стає, тим його виступи і промови стають довшими, беззмістовнішими і нецікавими. Жодного нового повідомлення там не було. Це все повторення вже відомих тез із паралельної реальності фантастичного світу Путіна і його оточення", — зазначив Юсов.

Як відомо, Путін у своїй промові згадав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну і пригрозив "трагічними наслідками" державам, які наважаться відправити свої війська.

"Це все перефразовані виступи і дописи Медведєва, які він щодня робить, погрожуючи країнам вільного світу і в цілому всім країнам застосуванням, зокрема, ядерної зброї", - сказав український розвідник.

За словами представника ГУР, "політичний пенсіонер" Путін час від часу виступає з подібними заявами для закріплення і цементування пропаганди всередині російського суспільства. Юсов також зазначив, що своєю промовою лідер РФ учергове виступив проти всіх здобутків сучасної цивілізації і демократії.

"Звичайно, мова не йде про жодні намагання діалогу, перемовин, справедливого миру і якихось партнерських взаємин із Заходом, з Україною чи в цілому з вільними демократіями світу. Це про мову ескалації, про мову ненависті, про мову загроз", - підкреслив Юсов.

Промова Путіна перед Федеральними зборами РФ

Під час звернення до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін пригрозив світу "ядерною дубиною". За його словами, стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Путін спростував поширену США інформацію про плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Він зазначив, що це "вкид", метою якого нібито є спроба "втягнути нас у переговори на своїх умовах, які вигідні виключно Сполученим Штатам".

Крім того, лідер РФ підтвердив, що Росія застосовує у війні проти України "гіперзвукові" ракети "Кинджал" і "Циркон".

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