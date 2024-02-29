Сьогодні російський диктатор виступив зі зверненням до парламенту, де розповів про свої "успіхи" у війні з Україною.

Стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у своєму щорічному посланні Федеральним зборам 29 лютого.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили. Те, що ми планували у сфері озброєння, про що я говорив у посланні 2018 року, все зроблено", - заявив Путін, маючи на увазі стратегічний ракетний комплекс "Сармат", ракети "Кинджал" та інші озброєння.

При цьому кремлівський диктатор спростував поширену США інформацію про плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами, це "вкид", метою якого нібито є спроба "втягнути нас у переговори на своїх умовах, які вигідні виключно Сполученим Штатам".

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"Навпаки, закликаємо дотримуватися не тільки всіх домовленостей, які є, а й пропонували багаторазово посилити спільну роботу", - запевнив він, хоча рівно рік тому в такому ж посланні до парламенту оголосив про вихід РФ із договору про ядерну зброю (ДСНО).

Крім того, Путін підтвердив, що Росія застосовує у війні проти України "гіперзвукові" ракети "Кинджал" і "Циркон". Диктатор стверджує, що ця зброя нібито підтвердила свої характеристики.

Ядерний шантаж Росії

Як писав УНІАН, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії навмисно підігріває побоювання Заходу щодо можливого застосування ядерної зброї, якщо їй не дадуть спокійно знищити Україну.

Так, уже 27 лютого 2022 року Путін публічно заявив, що віддав наказ перевести сили стримування (ядерну зброю) в особливий режим несення бойового чергування. Рік потому, 21 лютого 2023 року, виступаючи зі щорічним посланням до парламенту, Путін оголосив про "призупинення" участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ядерну зброю), в рамках якого США і РФ встановили ліміти на кількість боєголовок і добровільно дозволяли відстежувати статус ядерних арсеналів один одного.

У середині лютого 2024 року влада США повідомила, що Росія, ймовірно, розробляє протисупутникову зброю, в основі якої може лежати саме ядерна зброя.

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