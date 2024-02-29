Депутати Європарламенту закликають підтримувати Україну до її перемоги у війні, бо ця перемога може сприяти справжнім змінам у Росії та встановленню демократії.

Європейський парламент закликає притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за вбивство критика Кремля Олексія Навального.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, "за" відповідну резолюцію проголосувало 506 депутатів, "проти" виступило 9 і "утримались" - 32.

Зокрема, у резолюції сказано, що російська держава і особисто президент Володимир Путін несуть кримінальну і політичну відповідальність за смерть найсильнішого опонента, Олексія Навального. У цьому зв'язку, Путін має бути притягнутий до відповідальності.

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Європарламент рішуче засуджує вбивство Навального і повністю підтримує його дружину Юлію Навальну у її налаштованості продовжувати його роботу.

Депутати ЄП попереджають, що вбивство Навального є ще одною ознакою посилення і систематичних репресій в Росії і вимагають незалежного і прозорого міжнародного розслідування його вбивства для розкриття правди, забезпечення відповідальності та встановлення справедливості.

У резолюції відзначається, що політична система Росії контролюється консолідованим авторитарним режимом з розгулом корупції, який використовує фальсифікацію виборів як подобу демократії і зосереджує усю владу в руках Путіна.

Депутати ЄП вважають, що підтримка України - це найкраща відповідь Кремлю.

Зокрема, з лютого 2022 року, коли розпочалося повномаштабне вторгнення Росії в Україну, російська влада посилила придушення опозиційних голосів в країні.

Євродепутати виступають за те, аби Євросоюз, його країни-члени та партнери-однодумці в усьому світі продовжували політичну, економічну, фінансову і військову підтримку для України, що, на їх думку, є найкращою відповіддю поточним репресивним і агресивним практикам кремлівського режиму.

У резолюції наголошується, що рішуча перемога України може призвести до справжніх змін в Російській Федерації, особливо щодо деімперіалізації, деколонізації і рефедералізації, що є необхідними умовами для встановлення демократії в Росії.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вдова російського опозиціонера Олексія Навального - Юлія - виступаючи з трибуни Європарламенту, наголосила, що для перемоги над Путін треба підходити більш інноваційно, бо він не має принципів і є ватажком організованого злочинного угруповання. На її думку, боротьба з путінським режимом має вестися так, як борються з організованою злочинністю, а не з політичними конкурентами.

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