Європейський парламент закликає притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за вбивство критика Кремля Олексія Навального.
Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, "за" відповідну резолюцію проголосувало 506 депутатів, "проти" виступило 9 і "утримались" - 32.
Зокрема, у резолюції сказано, що російська держава і особисто президент Володимир Путін несуть кримінальну і політичну відповідальність за смерть найсильнішого опонента, Олексія Навального. У цьому зв'язку, Путін має бути притягнутий до відповідальності.
Європарламент рішуче засуджує вбивство Навального і повністю підтримує його дружину Юлію Навальну у її налаштованості продовжувати його роботу.
Депутати ЄП попереджають, що вбивство Навального є ще одною ознакою посилення і систематичних репресій в Росії і вимагають незалежного і прозорого міжнародного розслідування його вбивства для розкриття правди, забезпечення відповідальності та встановлення справедливості.
У резолюції відзначається, що політична система Росії контролюється консолідованим авторитарним режимом з розгулом корупції, який використовує фальсифікацію виборів як подобу демократії і зосереджує усю владу в руках Путіна.
Депутати ЄП вважають, що підтримка України - це найкраща відповідь Кремлю.
Зокрема, з лютого 2022 року, коли розпочалося повномаштабне вторгнення Росії в Україну, російська влада посилила придушення опозиційних голосів в країні.
Євродепутати виступають за те, аби Євросоюз, його країни-члени та партнери-однодумці в усьому світі продовжували політичну, економічну, фінансову і військову підтримку для України, що, на їх думку, є найкращою відповіддю поточним репресивним і агресивним практикам кремлівського режиму.
У резолюції наголошується, що рішуча перемога України може призвести до справжніх змін в Російській Федерації, особливо щодо деімперіалізації, деколонізації і рефедералізації, що є необхідними умовами для встановлення демократії в Росії.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, вдова російського опозиціонера Олексія Навального - Юлія - виступаючи з трибуни Європарламенту, наголосила, що для перемоги над Путін треба підходити більш інноваційно, бо він не має принципів і є ватажком організованого злочинного угруповання. На її думку, боротьба з путінським режимом має вестися так, як борються з організованою злочинністю, а не з політичними конкурентами.