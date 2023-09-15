Ці об'єкти ще жодного разу не були мішенями за час повномасштабної війни в України, але не можна виключати цієї ймовірності.

ЮНЕСКО вважає, що собор Софія Київська та історичний центр Львова може знищити під час війни з Україною Російська Федерація, як це вже сталося влітку з Преображенським собором в Одесі.

Ці пам'ятки внесли до переліку об'єктів, що перебувають в небезпеці, за підсумками засідання 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка пройшла у Саудівській Аравії 15 вересня, пише Independent.

Зазначається, що за час повномасштабних бойових дій ні Софія Київська, ні історичний центр Львова не були прямими цілями для російських атак. Однак, з огляду на постійні хвилі ударів дронами "Шахед", які організовує Росія, немає впевненості, що ці об'єкти культурної спадщини ЮНЕСКО залишаться неушкодженими.

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"Росія завдала хвилі ударів по Києву та іншим містам, вражаючи житлові райони та критичну інфраструктуру ударними безпілотниками іранського виробництва", - підкреслив Комітет.

Більше про Софію Київську та історичний центр Львова

Собор Святої Софії Київської - це пам'ятка візантійського мистецтва, побудована в столиці України за доби Київської Русі в 11 столітті за прикладом Святої Софії в Стамбулі (тодішня територія Візантії). Вона відома найбільшої колекцією фресок та мозаїк того періоду. Об'єкт включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 12 грудня 1990 року, разом з прилеглими спорудами та монастирями, а також ансамблем Києво-Печерської Лаври.

Інший об'єкт "червоного списку" - історичний центр Львова, що неподалік від кордону з Польщею. Йдеться про територію, на якій розташовний замок періоду V століття. До його архітектурного ансамблю також відносяться прилеглі вулиці та площі, побудовані між 13 і 17 століттями. На них розташовано чимало синагог, а також православних, вірменських та католицьких споруд, які є безцінними прикладами архітектури та "перлинами" серед представників свого періоду в Україні. Ця територія належить до спадщини ЮНЕСКО з 1998 року.

РФ зруйнувала Преображенський собор в Одесі ракетою

Нагадаємо, в Україні вже є приклад руйнування пам'ятки ЮНЕСКО під час ракетної атаки Росії. Йдеться про Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви в Одесі, який окупанти зруйнували 23 липня. Тоді Росія запустила по України ракети "Калібр", "Онікс", Х-22, а також "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

В цей день Преображенський собор отримав колосальні руйнування разом ще з 25 пам'ятками архітектури, у тому числі спорудами, зведеними у XIX-XX століттях.

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