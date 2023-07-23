"Дякуємо, російські "брати": Одеса оговтується після надпотужної ракетної атаки

Внаслідок атаки зруйновано шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків та понівечено понад сорок будівель.

Після демонстративного виходу РФ із "зернової угоди" росіяни взялися знищувати зернові термінали та портову інфраструктуру України. Але долітає навіть до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Пошкоджено понад 20 пам'яток архітектури

Про те, що Одеса – місто особливе, доводилося чути неодноразово. Кажуть, хто був тут хоча б раз, хоче повернутися. Одеса, мовляв, має свій колорит та магнетизм. Деякі містяни доволі довго були впевнені, що й "Путін любить Одесу". Проте, як виявилося, це самообман: в ніч на 23 липня російська армія завдала по місту, зокрема, історичному центру, масованого удару крилатими ракетами усіх видів базування: "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та "Іскандерами". Загинув 49-річний чоловік, постраждали понад 20 людей, у тому числі – четверо дітей.

Внаслідок атаки зруйновано шість житлових, у тому числі багатоквартирних будинків, понівечено понад сорок будівель – вибиті вікна, зірвані дахи, зафіксовано падіння фасадів... На вулицях – вирви, уламки розтрощених будівель та ракет... Десятки пошкоджених та перевернутих вибуховою хвилею автомобілів, безліч обірваних електропроводів.

Основний, найпотужніший удар, припав у саме серце Одеси – в історичний центр, який нещодавно потрапив до списків ЮНЕСКО. За попередніми даними, вдень 23 липня, було відомо про пошкодження 25 пам'яток архітектури, у тому числі споруд, зведених у XIX-XX століттях.

Наприклад, на перетині вулиці Преображенської та площі Соборної – будинок Папудової, також будинок Рассель дель Турко, 1910 року побудови. Крім того, маєток Манук-Бея та житловий будинок Масса, який було збудовано за проектом архітектора Франца Моранді в середині XIX століття. Цей будинок сильно постраждав ще під час Другої світової війни, але був відновлений у 1946-1947 роках. Також пошкоджені будинки Чижевича, Заблудовського, Януша та інші.

За злою іронією, одна із російських ракет влучила у Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви (Московського патріархату), розташованого у кількох метрах від вулиці Дерибасівської. Тим, що сталося, шоковані навіть служителі церкви – зруйновано центральний вівтар, впала частина будівлі, перекриття трьох поверхів, попсовано внутрішнє оздоблення. Значно пошкоджено ікони, у тому числі рідкісні, повністю знищено службові приміщення нижньої частини храму.

Клірик Одеської єпархії УПЦ (МП), архідиякон Андрій Пальчук не стримав емоцій: "Російські тварюки влучили у собор, який будувала вся Одеса – просто у вівтар, все у мотлох зруйновано. Собору більше немає… Дякую, російські "брати"… Дякую, ваша святість (ймовірно, йдеться про предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила, – УНІАН)… Богородиця вам цього не пробачить".

На думку військово-політичного експерта Олександра Коваленка, скоріш за все, у храм влучила ворожа ракета "Онікс". Фахівець вважає, що про це свідчать відповідні руйнування будівлі.

Варто зазначити, що цю споруду, яка має статус пам'ятки культурної спадщини, вже руйнували – у травні 1936 року це зробили більшовики. Її почали відновлювати у 1999 році та завершили у 2010-му – на церемонії відкриття був присутній той самий, сумнозвісний патріарх Кирило.

Росіяни завдали більшої шкоди, ніж гітлерівці

Значних пошкоджень зазнав палац графа Толстого, в якому протягом майже 90 років функціонує Будинок вчених. Внаслідок атаки у будівлі-пам'ятника архітектури національного значення вибиті старовинні вітражі, впала ліпнина та стеля. Саме тут загинув чоловік, який працював охоронцем…

Олександр Петрович, який проживає неподалік Будинку вчених, розповів УНІАН, що сьогодні вночі він вийшов на двір, аби забрати з вулиці переляканого повітряною тривогою кота. Саме у цей момент "трусонуло", й пенсіонера обкотило брудною хвилею… Неподалік його будинку розірвалася ракета. Домашній улюбленець кудись втік, і пенсіонер не може його розшукати…

Одесит розповів, як у 1980-х, бувши аспірантом, бігав сюди, до Будинку вчених, обідати, пам'ятає кожен орнамент на стінах та камінчик у дворі.

"Я народився в Одесі майже одразу після Другої світової. Мій батько був військовим, і часто показував фото, на яких – жахи тієї війни. Страшно і боляче спостерігати, як зараз негідники знищують місто, яке твоє з дитинства. Винищують цивілізацію, пам'ятки архітектури, культури – всесвітню спадщину людства", – каже містянин.

Він називає російських військових "варварами, які не пам'ятають ні спорідненості, ні історії", й дивується, як можна вірити наративам Кремля, зокрема, про те, що "Путін любить Одесу та не стане її бомбардувати".

Як зазначає одеситка Любов Задорожна, громадяни РФ, не маючи свого, знищують чуже.

"Практично знищено наш улюблений Будинок вчених. Це місце краси... Неперевершені зали... Гітлерівці не зробили стільки зла, як ця мерзота за останні дні... Але вірю, що ми разом відбудуємо Одесу", - акцентує жінка.

За словами директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, через обстріл постраждали кілька місцевих освітніх закладів, п'ять дитячих садків, чотири школи, два заклади позашкільної освіти.

"Жоден навчальний заклад Одеси не є військовим об'єктом, ми готуємо їх до нового навчального року… Ми робимо все можливе, щоб відновити їхню роботу… Але дві архітектурні пам'ятки постраждали дуже сильно", – констатує чиновниця.

Міг бути "приліт" по небіжчику

Як зазначають у мерії міста, руйнування внаслідок нічної атаки росіян сталися і в інших районах міста. Наприклад, в одній із багатоповерхівок на вулиці Балківській, яка розташована від зруйнованого собору та Будинку вчених відносно далеко. У висотній будівлі вибиті шибки, зірвані балкони, а гаражі розсипалися, як карткові будиночки.

Місцевий житель Григорій розповів УНІАН, що вранці 23 липня у дворі цього будинку планувалась жалобна церемонія. Днями помер його сусід Сергій, який багато років мешкав у висотці. Люди чоловіка знали й хотіли прийти попрощатися. Очікувалася присутність великої кількості друзів, близьких, знайомих.

"Уявіть, саме в "точку", де хотіли поставити труну, сьогодні вночі був приліт. І тепер тут – величезна вирва. Тому церемонію родичі перенесли до іншого місця", - розповів Григорій.

За його словами, троє мешканців багатоповерхівки зазнали поранень. Наразі потерпілі – у лікарні.

Російську атаку відчули й в іншому районі Одеси, в якому проживає кореспондент УНІАН. Тут вночі будинки ніби підстрибували від потужних вибухів, здавалося, що споруди от-от розсиплються… Зокрема, у квартирі кореспондента видання вибуховою хвилею вибило зі стіни 7-кілограмові дверцята від "ящика" з лічильниками води. Важка штуковина з металу, бетону і кахлю впала на підлогу й розлетілася в тому місці, де за кілька хвилин до того стояла авторка цих рядків.

Водночас у сусідніх будинках вибуховою хвилею зривало ролети на вікнах та двері, лопалися шибки, уламки зрешетили асфальт.

Одеситка Ганна Кобелєва зазначає: здається, що цей тиждень не закінчиться ніколи.

"Сьогодні вночі від вибухів разом із чоловіком нас буквально підкинуло разом з ліжком, і одразу ми перебралися у коридор – за "дві стіни". Здригалися від кожного вибух. І тут найпотужніший – "завис" десь над нами… Здавалося, все це – кошмарний сон. Ти чуєш, як падають уламки, сходами біжать сусіди, хтось кричить...", - ділиться Ганна.

Вона розповідає, що намагатися заснути після такої канонади – згубна справа. Тому, коли сигнал повітряної тривоги вночі пролунав вдруге, подружжя швидко вдяглося й побігло до найближчого бомбосховища – вперше з лютого 2022 року.

"Там було багато людей – похилого віку, дітей… Про себе скажу – паніки немає, лише ще більше ненависті до північного сусіда. Своєї мети – нас залякати - він не досяг", - вважає одеситка.

Пообіді у неділю інформація про руйнування у місті ще уточнювалася, тобто кількість пошкоджених будівель може зрости.

На думку місцевої влади, росіяни навмисно скерували ракети на історичний центр, який повинен бути під захистом ЮНЕСКО. РФ прагне знищити чорноморське місто, яке часто порівнюють із Венецією, Римом, Барселоною, Неаполем та Парижем.

За даними військових, під атаку в основному потрапили об'єкти, розташовані поблизу портової інфраструктури. Були й прицільні удари саме по Одеському порту. Загалом в ніч на 23 липня по Одещині ворог направив 19 ракет, дев’ять з них збили сили української протиповітряної оборони... Для надійного захисту Одесі наразі потрібна потужна система ППО, бо зрозуміло, що російські атаки триватимуть.