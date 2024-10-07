Тепер дрони можуть збивати навіть митники.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив співробітникам воєнізованих організацій збивати безпілотні літальні апарати.

Указ №392, який він підписав 7 жовтня, закріплює право на застосування спецзасобів і зброї не тільки щодо авіамоделей і дронів, а й проти безпілотних повітряних суден, а також транспортних засобів, суден, апаратів і комплексів, якими керують дистанційно.

Тепер збивати дрони можуть не тільки військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ, а й співробітники прокуратури, Слідчого комітету, Держкомітету судових експертиз, органів фінансових розслідувань, Комітету держконтролю, Держінспекції охорони тваринного і рослинного світу, органів і підрозділів з надзвичайних ситуацій, а також митники.

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"Шахеди" в Білорусі

Останнім часом моніторингові канали часто фіксують, як на територію Білорусі залітають російські безпілотні літальні апарати типу "Shahed", які окупанти запускають по Україні.

Лукашенко заявив про "кілька випадків" прольоту безпілотників "з однієї та іншої сторін". Нещодавно він оголосив, що Мінськ не буде публічно повідомляти про них.

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