Лідер КНР може вплинути на обсяги постачання зброї у рамках ймовірної угоди між країнами.

Союз диктаторів Володимира Путіна та Кім Чен Ина стане проблемою для Китаю.

Як пише Bloomberg, тісніший альянс між Путіним і Кім Чен Ином загрожує стабільності як в Європі, так і в Азії. Ця перспектива повинна турбувати головного спонсора двох лідерів - Китай - так само, як і їхніх ворогів на Заході.

Співробітники американської розвідки кажуть, що укладання угоди щодо озброєнь стала головною метою візиту Кіма Чен Ина в РФ. Північна Корея має запаси 122-мм і 155-мм артилерійських снарядів і 122-мм ракет, які дуже потрібні російській армії. Частина цієї зброї, можливо, вже з’явилася на полі бою в Україні. США стверджують, що Північна Корея завершила першу поставку зброї "Вагнеру" для використання в Україні в грудні минулого року, а українські сили кажуть, що вони випустили трофейні північнокорейські снаряди по російських військах.

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Подальші постачання могли б дати Росії час для поповнення своїх запасів боєприпасів. Деякі зі старих снарядів КНДР вважаються ненадійними , але у війні на виснаження, яка триває в Україні, інтенсивність вогню має значення. Принаймні додаткові боєприпаси допомогли б Росії продовжити бойові дії.

Тим часом допомога готівкою, продовольством або енергоносіями, яку Росія може надати натомість, вивільнить ресурси, які Кім міг би виділити на свої ядерні програми та програми балістичних ракет. Що ще небезпечніше, російські технології та досвід можуть дозволити Північній Кореї подолати технічні перешкоди, які заважають її підводним човнам і супутниковим програмам, і допомогти зробити ядерні ракети Пхеньяна більш смертоносними.

США та їхні союзники в Азії та Європі поділяють очевидний інтерес у зриві такої співпраці. Варіанти заборони будь-яких поставок зброї обмежені , враховуючи спільний кордон між Росією та Північною Кореєю. Тим не менш, США та їхні партнери повинні застосувати санкції, щоб покарати всіх, хто причетний до цієї угоди. Щоб посилити тиск, Пентагон повинен швидко виконати нещодавні угоди щодо проведення спільних навчань і обміну даними відстеження ракет з Південною Кореєю та Японією.

Глибші військові зв'язки між Москвою та Пхеньяном також мають непокоїти Китай. Закривання очей на поставки зброї погіршить відносини з європейськими країнами, які Китай все ще сподівається обмежити від співпраці зі США.

"Чим ближчими стають Росія та Північна Корея, тим менше важелів впливу матиме Китай на обох. Більш здібний Кім виявиться більш провокативним і непередбачуваним. Хоча Китай захистив Північну Корею від додаткових санкцій ООН, він не хоче бачити конфлікту та нестабільності на своєму кордоні, борючись зі своїми внутрішніми проблемами. Крім того, китайські лідери не повинні давати США жодних приводів для збільшення своєї військової присутності в регіоні", - пише видання.

Bloomberg наголошує, що лідер Китаю Сі Цзіньпін навряд чи буде публічно критикувати Кіма чи Путіна. Але Сі має повноваження обмежити масштаб будь-якої угоди зі зброєю, яку вони укладуть.

"Північна Корея продовжує сильно залежати від Китаю в торгівлі, а Путін потребує китайської дипломатичної та економічної підтримки як ніколи. Перспектива нового антизахідного партнерства може здатися комусь у Пекіні привабливою. Але це не зробить Китай безпечнішим", - пише агентство.

Зустріч Кім Чен Ина та Путіна

Нагадаємо, 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники. Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Лідер КНДР також додав, що його країна "хоче й надалі розвивати відносини" та завжди підтримує всі рішення Путіна та російського уряду.

Натомість Путін нагадав, що відносини РФ та КНДР "були закладені ще в ході боротьби Кореї за свободу в 1945 році, коли радянські та корейські солдати пліч-о-пліч громили японських мілітаристів".

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