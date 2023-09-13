Обидва обмінялися побажаннями процвітання країн та згадали про спільну історію.

Російський диктатор Володимир Путін приготував для свого корейського колеги Кім Чен Ина офіційний обід. РосЗМІ оприлюднили меню.

За даними пропагандистських ЗМІ, диктаторам запропонували страви "російської кухні". Путін пригостив Кіма "сибірськими та далекосхідними делікатесами".

До меню увійшли:

салат з качки з інжиром і нектарином;

пельмені з камчатським крабом;

уха з білого амура;

щербет з обліпихи;

осетрина з грибами та картоплею;

антрекот з мармурової яловичини з запеченими овочами;

брусниця тайгова з кедровими горіхами та згущеним молоком.

Під час офіційного обіду Путін підняв тост "за зміцнення дружби між Росією та КНДР, благополуччя та процвітання народів країн та за здоров'я товариша Кіма".

У відповідь лідер Північної Кореї запропонував підняти келихи "за добре здоров'я шановного президента РФ товариша Володимира Володимировича Путіна, за нову перемогу великої Росії, за безперервний розвиток та зміцнення російсько-корейської дружби".

Зустріч Кім Чен Ина та Путіна

Нагадаємо, 13 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники. Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

Лідер КНДР також додав, що його країна "хоче й надалі розвивати відносини" та завжди підтримує всі рішення Путіна та російського уряду.

Натомість Путін нагадав, що відносини РФ та КНДР "були закладені ще в ході боротьби Кореї за свободу в 1945 році, коли радянські та корейські солдати пліч-о-пліч громили японських мілітаристів".

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