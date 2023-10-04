Будапешт пропонує вдвічі скоротити фінансову допомогу нашій країні.

Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги від ЄС для України на суму 50 мільярдів євро (52,4 мільярда доларів). Про це з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg

Як повідомляється, Угорщина заявила державам-членам, що на даному етапі Україні буде достатньо 25 мільярдів євро.

За словами видання, незважаючи на широкий консенсус в ЄС щодо надання підтримки Україні, Дружній Кремлю уряд Угорщини став важким партнером, оскільки він намагався заблокувати допомогу. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана також згадав власну нездатність отримати доступ до найважливіших фондів ЄС через проблеми з верховенством закону і корупцією, а також нібито жорстоке поводження в Україні з етнічною угорською меншиною.

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ЄС хоче "купити" Орбана - що відомо

Щоб пом'якшити Орбана, ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро (13,6 мільярдів доларів) фінансування для Угорщини цього року.

За даними іноземних ЗМІ, влада ЄС розраховує, що після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає пропозицію Комісії збільшити бюджет Євросоюзу і виділити значну фінансову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро, щоб покрити збільшені витрати. 55 з них мають піти на фінансову підтримку України.

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