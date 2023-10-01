Орбан відреагував на результати виборів у Словаччині дописом з привітаннями Роберту Фіцо, назвавши його перемогу "беззаперечною".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав екс-прем'єра Словаччини Роберта Фіцо з тим, що на виборах здобула перемогу проросійська партія та заявив про великі плани на подальшу співпрацю.

Орбан відреагував на результати виборів у Словаччині дописом з привітаннями Роберту Фіцо, назвавши його перемогу "беззаперечною".

"Завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую на цю співпрацю", – заявив прем'єр Угорщини.

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Вибори в Словаччині

Роберт Фіцо та очолювана ним політсила SMER-SD, які отримали більше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині за поглядами близькі до позиції самого Орбана, а їхні заяви щодо України – до наративів російської пропаганди.

Фіцо декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, заявляв, що говорити про вступ України в ЄС зараз "ілюзорно", а також, що в Україні нібито "толерують нацизм".

1 жовтня 2023 року екс-прем'єр Словаччини, голова партії hlas Петер Пеллегріні, заявив, що "про військову допомогу Україні більше не йдеться". Відразу після виборів Пеллегріні заявив, що Словаччини "більше нічого відправити" Україні.

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