Водночас Вучич нібито прибрав одне із суперечливих положень документу, що стосувався санкцій проти Росії.

Проросійський президент Сербії Олександр Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна-Південно-Східна Європа. Цим документом підписанти засуджують вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Tanjug, Вучич підписав декларацію, яка містить 18 пунктів, серед яких – визнання війни в Україні "злочином проти українського народу, порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, та великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, всього європейського континенту та світу загалом".

Крім того, підписанти підтримали підсумки Саміту миру, українську формулу миру та засудили вторгнення російських військ в Україну.

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Втім, сам Вучич, чию країну називають "дружньою" для Росії, поспішив виправдатися. Як передає "Балканський оглядач", президент Сербії нібито "збив" пункт, що країни зобов’язані приєднуватися до обмежувальних заходів ЄС щодо Росії. У тексті документі нібито наголошується на необхідності підтримки цих заходів. Водночас у декларацію прямо не згадується про військову допомогу.

"Можна говорити про будь-яку допомогу, але ми не хотіли, щоб це було прямо написано і прямо говорилося про військову допомогу, тому слово "військова" допомога виправлено на інше", – сказав Вучич.

Він також відкинув звинувачення у тому, що Белград "сидить на двох стільцях", підтримуючи і Україну, і Росію. "Стілець у нас один, сербський. Ми будемо вести нашу політику, ви – свою. У нас немає проблем", – сказав Вучич.

Міжнародна політика Сербії - останні новини

Раніше у статті Financial Times розповіли, що Сербія налагоджує тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, проте водночас намагається дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі. У матеріалі зазначають, що навіть, працюючи зі США, Вучич розвиває відносини з Китаєм, а також підтримує зв'язок Сербії з Росією, хоча й переважно через посередників і тримаючи президента РФ Володимира Путіна на відстані.

Також видання FT заявило, що Сербія непомітно нарощує продажі боєприпасів на Захід, які врешті-решт йдуть на оборону України. Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році обсяг експорту боєприпасів із Сербії в Україну через треті сторони становив близько 800 мільйонів євро.

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