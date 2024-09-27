До того, як сторони припинять бойові дії, триватиме жорстока боротьба за кожне село.

Війна в Україні закінчиться "корейським сценарієм", коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення протягом багатьох років. Таку думку висловив президент Сербії Александар Вучич, слова якого наводить Nsuzivo.

"Врешті-решт мир настане, інші це вже згадували, але я кажу про це вперше. Саме тому боротьба буде за кожне село і кожне місто, і вона ставатиме все запеклішою і все сильнішою. Буде досягнуто "корейського сценарію", і потім це триватиме 10, 20, 30, 50 років без остаточного вирішення. Так само, як колись була поділена Північна і Південна Корея — колись єдина країна", – заявив Вучич.

За його словами, хоча Америка і надалі "буде жорстко боротися з Росією в Україні", однак для самих американців тема російсько-української війни є третьорядною. Томі, на думку Вучича, в першу чергу Америка дбатиме про власні інтереси. Разом з тим сербський президент застеріг від недооцінки російської армії, як це вже сталося із недооцінкою російської економіки, що змогла встояти під санкціями.

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Що таке "корейський сценарій"

Як писав УНІАН, час від часу різні публічні спікери пророкують Україні "корейський сценарій" закінчення війни. Деякі, як наприклад, колишній командувач військами НАТО Джеймс Ставрідіс, вважають це хорошим варіантом для України порівняно з альтернативами.

"Корейський сценарій" — це порівняння із ситуацією на Корейському півострові, де після Корейської війни 1950-1953 років бойові дії були припинені, але мирна угода так і не була підписана. Корея залишилася розділеною на дві держави — Північну та Південну, які претендують на усю територію одне одної та не визнають законність існування свого опонента.

У контексті України, цей сценарій передбачає припинення активних бойових дій, але без остаточного політичного вирішення конфлікту. Тобто Росія де-факто утримуватиме окуповані території невизначений час, але Україна та світ не визнаватимуть їх суверенною частиною Росії. Так само Росія вважатиме Херсон і Запоріжжя "своїми" територіями, хоча вони залишаться під контролем України.

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