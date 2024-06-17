Чотирьох людей - двох дорослих і двох дітей 14 та 16 років - доставили до лікарні.

У Румунії 16 червня автобус із громадянами України потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, є постраждалі.

Як повідомляє News.ro, автобус зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце аварії прибули пожежники, які активували "Червоний план втручання" (запроваджується у випадку великих аварій для більш швидкого реагування)

Повідомляється, що в автобусі перебували 57 громадян України, з яких 42 неповнолітні. Після аварії двоє дорослих і 13 дітей потребували медичної допомоги. Чотирьох людей - двох дорослих і двох дітей 14 та 16 років - доставили до лікарні.

У поліції зазначили, що водіїв обох транспортних засобів перевірили на ​​наявність алкоголю та психоактивних речовин, результати були негативними.

ДТП з українцями за кордоном

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія. Пасажирський поїзд "Прага - Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним поїздом. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині поїзда.

За попередньою інформацією, загинуло четверо людей, зокрема дві громадянки України.

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