За словами Пенні Пріцкер, агресійна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для України, але й для Сполучених Штатів та Європи.

Щоб виграти війну з Росією, Україна потребує економічної підтримки з боку Білого дому. Про це у своїй статті для The Hill написала спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

За її словами, агресійна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для України, але й для Сполучених Штатів та Європи, "нашої економічної безпеки та самих ідей свободи та демократії, які тримають наш світ разом".

"За допомогою Америки, разом із понад 50 союзниками та партнерами по всьому світу, відважні воїни України витримали натиск Росії, повернули собі понад 50 відсотків території, захопленої Росією, і значно погіршили військовий потенціал Москви. Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш підготовленими до будь-яких подій", - зазначила дипломат.

Водночас, на її думку, американська економічна підтримка була такою ж важливою, як і допомога в галузі безпеки.

"Економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України. Безпека та економіка України утворюють подвійну спіраль, незгладимо переплетену в зусиллях країни перемогти Путіна", - підкреслила Пріцкер.

При цьому вона наголосила, що безпековий та економічний пакет США складають "ядро нашої підтримки України перед обличчям відкритої агресії Росії".

"Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть повідомлення друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України у цій війні та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої країни, інтегрованої в Євросоюз та НАТО", - резюмувала спецпредставник США.

Допомога США Україні - останні новини

Білий дім не виконує зобов'язань із надання допомоги Україні. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Він зазначив, що республіканці щодня тиснуть на Білий дім, "щоб отримати відповіді на критичні запитання, які має американський народ, і ми повинні це знати".

До цього президент США Джо Байден виступив із жорсткою заявою до Конгресу через бездіяльність щодо України.

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