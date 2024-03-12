Три лідери координуватимуть свої дії напередодні щорічного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Президент США Джо Байден у вівторок зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Польщі, щоб продемонструвати солідарність з Україною в її боротьбі з російськими загарбниками і обговорити шляхи збільшення фінансування НАТО проти триваючої загрози з боку Москви.

Як повідомляє Reuters, зустріч Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском у Білому домі відбувається на тлі кампанії Байдена з подолання республіканських прихильників жорсткої лінії в Конгресі, які затримують 95 мільярдів доларів на українське озброєння і допомогу Ізраїлю.

"Лідери підтвердять свою непохитну підтримку захисту України від жорстокої завойовницької війни Росії", - заявив Білий дім, зазначивши, що три лідери координуватимуть свої дії напередодні щорічного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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Представник Білого дому повідомив, що три лідери відсвяткують 25-річчя вступу Польщі до НАТО й обговорять "поглиблення наших оборонних відносин, які стали тіснішими за останні два роки після вторгнення Росії в Україну".

Дуда підготував ґрунт для переговорів, написавши авторську статтю для Washington Post, в якій закликав кожного союзника по НАТО збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП, оскільки президент Росії Володимир Путін перевів російську економіку в режим війни.

"Повернення до колишнього статус-кво неможливе. Імперіалістичні амбіції Росії та агресивний ревізіонізм підштовхують Москву до прямої конфронтації з НАТО, із Заходом і, зрештою, з усім вільним світом", - написав Дуда.

Зустріч Трампа й Орбана

Опонент Байдена від Республіканської партії на листопадових президентських виборах Дональд Трамп заявив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що не даватиме грошей на допомогу Україні в боротьбі з Росією, якщо він знову виграє президентський пост, і це прискорить закінчення війни, заявив Орбан після зустрічі з ним.

"Він не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, і тому війна закінчиться", - заявив Орбан державному телебаченню пізно ввечері в неділю.

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