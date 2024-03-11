Анджей Дуда заявив, що ніхто не наважиться напасти на сильні країни.

Президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів із президентом США Джо Байденом запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3 % від ВВП.

Видання Bloomberg пише, що Анджей Дуда і прем'єр-міністр Дональд Туск вирушать до США на зустріч з американським лідером Джо Байденом у Білому домі у вівторок, 12 березня, тому що Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО у зв'язку з війною в Україні.

Дуда, виступаючи перед зустріччю з лідерами уряду, сказав, що хоче запропонувати підвищити поріг витрат на оборону з 2% до 3%.

Відео дня

"Ніхто не наважиться напасти на сильне НАТО, на сильні країни, які зможуть захистити свої кордони", - заявив президент Польщі.

Ця пропозиція прозвучала після того, як Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії 2024 року, заявив, що під час свого президентства заохочуватиме Росію "робити все, що вона хоче" з країнами, які не виконують зобов'язань з витрат на оборону Альянсу.

Проблеми з обороною Європи - головні новини

Європа не може дати Україні достатньо зброї - для задоволення нинішнього попиту розширювати виробництво треба кілька років. Крім того, ЄС не змогло виконати обіцянку про передачу Україні мільйона артснарядів за рік.

Водночас прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення, а гроші спрямувати на фінансування оборони та безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: