Адміністрація Джо Байдена запросила Конгрес про виділення до бюджету Пентагону на 2025 фінансовий рік майже 850 млрд дол.

Американське Міноборони опублікувало проект свого бюджету на 2025 фінансовий рік. На військову підтримку України у ньому планують виділити всього лише 300 млн доларів, враховуючи що ще незатверджена допомога США на 2024 рік оцінюється десятками мільярдів доларів.

"300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи щодо сприяння безпеці України", – йдеться у проекті бюджету.

Зазначається, що запит для Міністерства оборони ґрунтується на Стратегії національної безпеки на 2022 рік, яка, "як і раніше, дозволяє нам зіставляти наші національні ресурси з нашими національними цілями".

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Загальна сума, яку адміністрація Байдена запросила у Конгресу до бюджету Пентагону на 2025 фінансовий рік, складає майже 849,8 млрд доларів: це на 10 млрд доларів менше, ніж у минулому році.

З цієї суми 167,5 млрд доларів підуть на фінансування закупівель озброєнь, 143,2 млрд доларів – на дослідження та розробки, а ще 339,6 млрд доларів – на проведення операцій та забезпечення.

262,6 млрд доларів хочуть направити на потреби Повітряних сил США, 257,6 млрд доларів – на потреби Військово-морських сил, а ще 185,5 млрд доларів виділять сухопутним військам.

Американська допомога Україні

В кінці року Сполучені Штати виділили Україні останній пакет військової допомоги, на який було передбачено фінансування. Його сума склала 250 млн дол.

До пакета зокрема увійшли додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для реактивної артилерійської системи HIMARS, снаряди 155 і 105 мм, протитанкові ракетні комплекси та мільйони патронів до стрілецької зброї.

Загалом у 2023 році сума військової допомоги Україні від США склала 24 млрд дол. Но неї зокрема увійшли ЗРК Patriot, танки Abrams, бронемашини і тактичні балістичні ракети ATACMS.

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