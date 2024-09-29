Президент Польщі невдало висловився щодо своїх співвітчизників.

Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом. Справа пов'язана із заявою глави держави щодо глядачів фільму Аґнешки Голланд "Зелений кордон". За даними Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, президент "образив громадян власної країни", повідомляє Fakt.

У фільмі, зокрема, розповідається історія про біженців з Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу через кордон Білорусі та Польщі. Режисерка показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону для нібито легкого переходу в ЄС.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", - зазначив Дуда.

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За словами адвоката Пьотра Міліка, перше засідання суду у цій справі відбудеться 24 жовтня 2025 року, коли Дуда більше не буде президентом Польщі. При цьому слухання проходитимуть дистанційно:

"Тому кожен із вас матиме можливість приєднатися до них, сидячи перед екраном свого власного комп’ютера".

Сам Дуда заявляв, що "це не його заява, а він її лише цитував".

"Рішенням у такій справі може бути призначено вибачення або компенсацію, якщо суд визнає порушення особистих прав, зазначених у Цивільному кодексі", - пояснив юрист і додав, що це перша подібна справа в історії Польщі проти президента країни.

Останні заяви Анджея Дуди

Днями Дуда зробив заяву на тлі загрози ударів по українських АЕС. За його словами, Захід має враховувати небезпеку можливих атак Росії по атомних електростанціях України. І якщо це станеться, потрібно буде негайно втрутитися.

Дуда нагадав, що за час війни проти України Росія вже атакувала Запорізьку атомну електростанцію та територію Чорнобильської АЕС. На щастя, ядерної катастрофи не сталося.

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