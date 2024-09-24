Президент зазначив, що не хоче створювати точки напруженості між Варшавою і Києвом.

Президент Анджей Дуда Польщі відреагував на слова міністра оборони Косиняка-Камиша, який сказав, що "якщо питання Волині не буде вирішено між Варшавою і Києвом, то Україні немає місця в ЄС".

"Якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до ЄС, то він тим самим вписується в політику Путіна. Але я не знаю, чи є це наміром тих, хто зараз при владі", - заявив Дуда в інтерв'ю Polsat News.

Він зазначив, що хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри або прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви, додавши:

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"Це складні питання, зокрема ті, про які роками мовчали самі українці, і які необхідно враховувати".

Президент зазначив, що не хоче створювати точки напруженості між Варшавою і Києвом.

"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруження між Варшавою і Києвом (...). Це було непросто, тому що між нами є складні питання. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку в річницю Волинської трагедії. Знаходження згоди з нами з усіх складних питань, зокрема й історичних, також в інтересах України. Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем із минулим часів Другої світової війни", - сказав президент.

Заяви Косиняка-Камиша

Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не буде вирішено "Волинське питання". Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, Варшава підтримує Київ "настільки, наскільки це можливо", хоча у відносинах між країнами "не все ідеально через невирішені історичні питання".

Міністр закордонних справ Польщі у 2018-2020 роках Яцек Чапутович різко розкритикував політику чинного уряду щодо України, назвавши її "політикою гієни".

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