Дуда звинуватив Шольца у спробі усунути Трампа від переговорів щодо війни в Україні

Польський лідер зазначив, що канцлер хотів домогтися припинення вогню до того, як Трамп знову увійде в Білий дім.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц своїм телефонним дзвінком до правителя РФ Володимира Путіна намагався підірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні.

"Я вважаю, що це була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", - заявив Дуда у коментарі Bloomberg.

Також польський лідер розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії, що відбулися у жовтні цього року в Берліні.

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Водночас Дуда "шокований" , що главі української держави Володимиру Зеленському не дали місце за столом переговорів.

Що передувало

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. В уряді ФРН заявили, що канцлер засудив війну РФ проти України та закликав Путіна покласти їй край.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що дзвінок Шольца Путіну - це "скринька Пандори". За його словами, президенту РФ вкрай важливо послабити ізоляцію своєї країни і вести переговори, які нічим не завершуватимуться.

Згодом Шольц заявив, що розмова з Путіним показала його ставлення до війни в Україні. Він зазначив, що діалог був досить докладним.

"Бесіда була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що в поглядах російського президента на війну мало що змінилося, і це нехороші новини", - сказав канцлер ФРН.

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