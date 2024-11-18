Раніше він разом із Анналеною Бербок очолював Союз 90/Зелені.

Німецькі "Зелені" обрали віце-канцлера Роберта Хабека своїм кандидатом на посаду канцлера на виборах до Бундестагу.

В етері телеканалу ARD політик заявив, що у разі перемоги дасть згоду на відправку німецьких далекобійних ракет Taurus в Україну, передає ntv. Хабек, який обіймає цю посаду з грудня 2021 року, запевнив, що змінить рішення Олафа Шольца щодо цього питання:

"Тим не менш, постачання зброї завжди є одним з найскладніших рішень, що приймаються в уряді".

Вибори у Німеччині

Нагадаємо, що на початку липня канцлер Шольц повідомив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, після чого майже всі члени уряду від Вільної демократичної партії склали свої повноваження.

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За даними ЗМІ, лідери ХДС/ХСС, СДПН, "Зелених" та ВДП вже домовилися запропонувати президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого наступного року.

Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц, який також претендує на посаду нового канцлера, обіцяв змінити політику щодо допомоги Україні. На його думку, Німеччина робить недостатньо, а має зробити все можливе для її перемоги в цій війні.

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