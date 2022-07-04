У міністерстві заявили, що настав час для понтифіка поглибити зв'язки з Україною, бо вона прагне миру.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на готовність Папи Римського Франциска відвідати Київ.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Українська сторона неодноразово висловлювала запрошення Папі Римському відвідати Україну. Ми вважаємо, що цей візит посилить роль Понтифіка в відновленні миру на українській землі, а також підтримає дух українців, які зазнають невимовних страждань через агресію Росії", - заявив Ніколенко.

"Показово, що в Москві наразі всіляко ігнорують готовність Святійшого Отця відвідати Росію. Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру", - зазначив речник МЗС України.

"Настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне. Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - наголосив Ніколенко.

Раніше Папа Римський сказав, що цього місяця має намір відвідати Канаду і сподівається, що після цього зможе відправитися в Москву і Київ якомога скоріше.

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