Лікар заборонив йому здійснювати такі поїздки через його стан здоров'я.

Папа Римський Франциск найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ.

Про це повідомляє CNN Portugal.

"Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду була невелика заминка з відновленням коліна, і лікар заборонив, сказавши: "До Казахстану не можна їздити", – сказав Папа Франциск.

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Йдеться про збори релігійних лідерів, що пройдуть в середині вересня в Казахстані.

"Але я підтримую зв'язок телефоном... Я стежу за (ситуацією) своїм болем і своїми молитвами. Але ситуація дійсно трагічна. Ведучи діалог, ми просуваємося вперед", – додав він.

Понтифік також непрямо звинуватив Росію в "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні.

Як писав УНІАН, раніше Папа Франциск раніше оголосив про плани відвідати Україну і Росію для розвитку діалогу між двома країнами.

Також Папа Франциск звернувся із промовою, присвяченою півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі і звільнити полонених.

При цьому, він сказав, що вбита в Москві дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дарёя Дугіна стала жертвою війни.

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