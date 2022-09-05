Папа Римський Франциск найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ.
Про це повідомляє CNN Portugal.
"Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду була невелика заминка з відновленням коліна, і лікар заборонив, сказавши: "До Казахстану не можна їздити", – сказав Папа Франциск.
Йдеться про збори релігійних лідерів, що пройдуть в середині вересня в Казахстані.
"Але я підтримую зв'язок телефоном... Я стежу за (ситуацією) своїм болем і своїми молитвами. Але ситуація дійсно трагічна. Ведучи діалог, ми просуваємося вперед", – додав він.
Понтифік також непрямо звинуватив Росію в "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні.
Як писав УНІАН, раніше Папа Франциск раніше оголосив про плани відвідати Україну і Росію для розвитку діалогу між двома країнами.
Також Папа Франциск звернувся із промовою, присвяченою півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі і звільнити полонених.
При цьому, він сказав, що вбита в Москві дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дарёя Дугіна стала жертвою війни.