Загалом у опитуванні взяли участь 13 тисяч респондентів із семи країн Євросоюзу.

Майже дві третини жителів ЄС виступають за приєднання України до Європейського Союзу у найближчі роки.

Як свідчать результати опитування від фонду Бертельсманна, в середньому вступ України в ЄС у найближчі роки підтримують 65% європейців.

Найприязніше ставлення до прийняття України в Євросоюз у таких країнах, як Польща та Іспанія, де за це виступають 81% і 80% опитаних відповідно.

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Тільки 54% німців переконані, що Україна може стати членом ЄС у найближчі роки, а в решті опитаних країн підтримка вступу України перебуває між 60% і 70%.

Загалом у опитуванні взяли участь 13 тисяч респондентів із семи країн ЄС.

Вступ України в Євросоюз - останні новини

Президент України Володимир Зеленський у річницю подання заявки на членство України в Європейському Союзі заявив, що саме з Україною проект мирної, вільної та об’єднаної Європи стане довершеним.

Президент Європарламенту Роберта Мецола закликала Євросоюз вже цього року почати з Україною переговори про членство.

Колишній президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив про нереалістичність очікувань швидкого вступу України до Євросоюзу.

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