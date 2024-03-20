Україна після війни буде суверенною, незалежною і вільною державою, здатною стримувати майбутню агресію РФ.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, як в США бачать перемогу України у війні, розв'язаній Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Салліван сказав на спільному брифінгу з керівником Офіса президента України Андрієм Єрмаком у Києві.

"Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною і вільною, а також здатною стримувати майбутню агресію, але з сильною життєздатною демократією, з глибокоми демократичними інституціями, з економікою, яка зростає не лише у традиційній промисловості, а й у високих технологіях, і у галузях, де ви впроваджуєте новації навіть в умовах російських атак. Ось що означає перемога", - наголосив він.

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Натомість Росія, на думку Саллівана, вже зазнала поразки у війні. Він зауважив, що на початку Росія прагнула стерти Україну з мапи світу, стерти саму ідею бути українцями з історії, але ці плани зазнали поразки. Також Росія програла під час наступу на Київ і не змогла повалити демократично обраний уряд України. Росія не змогла зламати дух українського народу.

"Задум, розроблений Росією і Путіним на початку війни, не був виконаний, і ніколи не буде виконаний. Але цього недостатньо. Наприкінці ми маємо побачити обставини, за яких Україна більше не страждатиме від загрози та навали російських військ, і зможе виступати не лише вільною і незалежною, але й захищеною і у безпеці", - наголосив Салліван.

Перемога України у війні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський у лютому наголосив, що немає в України та українців альтернативи, ніж вибороти собі безпеку, і вона повинна бути гарантованою.

Також ми розповідали, що, на думку військового історика Олександра Алфьорова, війна України проти Росії не закінчиться так, як раніше завершувалися війни, - російська сторона не підпише документ про капітуляцію.

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