За його словами, немає в України та українців альтернативи, ніж вибороти собі безпеку, і вона повинна бути гарантованою.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи змінилося його визначення перемоги за два роки війни, а також його комунікація з суспільством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Війна змінює країну, робить когось стійкішим, когось - втомленим, в цілому - жорсткішими. І я не виключення, я - громадянин України. І так, як змінюється наше суспільство, змінююсь я. Моя комунікація залежить не від тону, який я собі сфантазував, а від того, що - всередині мене і всередині суспільства. Я є невід'ємною частиною громадян України, і саме так я комунікую. Я намагаюсь максимально говорити людям про те, що відбувається. Є деталі, як я не можу розповсюджувати, але в тому, що говорю на цей момент, коли я говорю, я говорю людям правду. І для мене це важливо", - заявив глава держави.

За його словами, немає в України та українців альтернативи, ніж вибороти собі безпеку, і вона повинна бути гарантованою.

"І я не знімаю тут нашої відповідальності. Безпека внутрішня, дуже сильна армія, допоки ми не в НАТО, і гарантіями безпеки від наших партнерів. Гарантіями, що будь-яке повернення агресії Росії на територію України, допоки ми не в Альянсі, вони повинні захищати нас", - наголосив президент.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що з наразі не бачить ймовірності переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, Путіним наразі неможливо сідати за стіл перемовин, адже він не бажає чути нікого і нічого.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - УНІАН) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість у цьому питанні", - зазначив Зеленський.

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